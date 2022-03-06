Супергеройский боевик Gotham Knights уже давно исчез из информационного поля, да и то — последние новостные сводки касательно данного проекта можно рассматривать как слухи. Сегодня ситуация не сильно лучше, поскольку тоже лишена официального статуса: как сообщают внимательные посетители портала SteamDB (Steam Database), в базе данных сервиса цифровой дистрибуции от Valve ненадолго появилась тестовая версия Gotham Knights.
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Согласно комментариям наткнувшихся на данную находку пользователей, некоторое количество людей даже запускали тестовую версию боевика. Предположительно, это разработчики, проверявшие её базовую работоспособность.
Бытует мнение, что разработчики из WB Games Montreal намереваются провести закрытое или открытое бета-тестирование перед надвигающимся релизом. Который, согласно прошлогодним слухам, был запланирован на весну этого года.