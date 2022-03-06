А там, глядишь, уже и до релиза недалеко.

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Супергеройский боевик Gotham Knights уже давно исчез из информационного поля, да и то — последние новостные сводки касательно данного проекта можно рассматривать как слухи. Сегодня ситуация не сильно лучше, поскольку тоже лишена официального статуса: как сообщают внимательные посетители портала SteamDB (Steam Database), в базе данных сервиса цифровой дистрибуции от Valve ненадолго появилась тестовая версия Gotham Knights.

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Согласно комментариям наткнувшихся на данную находку пользователей, некоторое количество людей даже запускали тестовую версию боевика. Предположительно, это разработчики, проверявшие её базовую работоспособность.

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Бытует мнение, что разработчики из WB Games Montreal намереваются провести закрытое или открытое бета-тестирование перед надвигающимся релизом. Который, согласно прошлогодним слухам, был запланирован на весну этого года.