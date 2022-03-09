Впрочем, если кого-то в этой «приостановочной» чехарде и можно понять, то это именно GSC Game World.

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В понедельник утром стало известно, что украинская студия GSC Game World сняла с продажи в России весь ассортимент своих игр, среди которых S.T.A.L.K.E.R., «Казаки» и некоторые другие проекты. Хотя именно GSC Game World в данной ситуации можно понять, в отличие от западных компаний, но отечественные геймеры всё же посчитали, что лезть в политику, будучи разработчиком игр — дело как минимум странное.

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Как следствие, начался массированный удар негативными отзывами, в результате чего пользовательский рейтинг игр студии резко снизился. Игроки возмущаются тем, что разработчики решили устроить бойкот своему главному (как они считают) рынку, а также предупреждают, что подобные действия могут больно аукнуться в будущем.

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Впрочем, есть мнение, что GSC Game World сейчас не до лицемерия и уж точно не до оценок своих игр в Steam: на прошлой неделе любимая нами всеми студия сообщила, что абсолютным приоритетом для неё теперь является физическое выживание и спасение своих родных. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 отошла на второй план и, вероятнее всего, в этом году игра не выйдет.