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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Российские геймеры массово занижают рейтинги игр GSC Game World в Steam на фоне их снятия с продажи
Впрочем, если кого-то в этой «приостановочной» чехарде и можно понять, то это именно GSC Game World.
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В понедельник утром стало известно, что украинская студия GSC Game World сняла с продажи в России весь ассортимент своих игр, среди которых S.T.A.L.K.E.R., «Казаки» и некоторые другие проекты. Хотя именно GSC Game World в данной ситуации можно понять, в отличие от западных компаний, но отечественные геймеры всё же посчитали, что лезть в политику, будучи разработчиком игр — дело как минимум странное.

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Как следствие, начался массированный удар негативными отзывами, в результате чего пользовательский рейтинг игр студии резко снизился. Игроки возмущаются тем, что разработчики решили устроить бойкот своему главному (как они считают) рынку, а также предупреждают, что подобные действия могут больно аукнуться в будущем.

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Впрочем, есть мнение, что GSC Game World сейчас не до лицемерия и уж точно не до оценок своих игр в Steam: на прошлой неделе любимая нами всеми студия сообщила, что абсолютным приоритетом для неё теперь является физическое выживание и спасение своих родных. Разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 отошла на второй план и, вероятнее всего, в этом году игра не выйдет.

#gsc game world
1
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ахахах
14:48
не нас,а вас
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Александр Шуфер
14:48
Насчет сланцевой революции в США, знаете почему прекратили там где добывали сланцевую нефть питьевые источники банально отравлены химикатами
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OrionSP
14:48
А я думаю, что где-то наверняка есть база конфигов.
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
Славян Лютый
14:47
Ромашка начинай визжать ))))
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
OrionSP
14:47
А где на классическом скине открытие курвы?
Наглядное пособие по работе с "редактором кривой" программы MSI Afterburner (MSI)
Славян Лютый
14:46
да ладно? евгеша кисель куевский даун нереальный как гордон и шустрик, сборище еще то
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
hihimik
14:45
Ты успакойся. Соловьев не военный эксперт, и слушал он также не военного эксперта, а разведчика. Последующие гости обьяснили, в чем неправ Кедми.
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
ахахах
14:45
вон по новостям говорят,на начало марта хохлами наступление в Донбассе запланировано было,а у нас чуть раньше оно оказалось.И все карты ворогу были поспутаны этим ударом наопережение
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Славян Лютый
14:44
дык режуть вот и визжит
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl заблокировали игру для жителей РФ
Sabotender
14:43
Помню лет 10 назад делал ремонт в квартире, и разговорился с мастером на тему качества и т.п. Затронули и китайцев, почему сантехники и т.п. нет в РФ. Ответ был элементарным - цена качественной Китайс...
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
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