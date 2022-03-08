Формальных заявлений на этот счёт от студии пока не поступало.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Украинская студия GSC Game World сейчас столкнулась с тяжелейшей ситуацией: на родине боевые действия, в результате чего, согласно заявлению представителей студии на прошлой неделе, основным приоритетом для них стало выживание и забота о своих семьях, а разработка S.T.A.L.K.E.R. 2 отошла на второй план. Что же, на второй план, по всей видимости, отошли и продажи прежних игр компании в российском Steam.

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Формально никаких заявлений на этот счёт GSC Game World не делала, но факт остаётся фактом: в Steam в России больше нельзя купить ни трилогию оригинальных S.T.A.L.K.E.R., ни «Казаков 3», ни другие проекты студии. Страница S.T.A.L.K.E.R. 2 и вовсе перестала открываться со словами «Недоступно в вашем регионе».

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Напомним, что ранее о приостановке продаж игр в России заявили EA, Rockstar, CD Projekt, Bloober Team, Take-Two Interactive, Ubisoft, Activision Blizzard, Bethesda и Microsoft. Во всех случаях доступ к ранее купленным играм сохранён.