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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Microsoft, Apple, Mozilla и Google займутся обеспечением полной совместимости основных браузеров
Контент на всех веб-обозревателях должен выглядеть одинаково.
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Ведущие разработчики программного обеспечения занялись реализацией особого проекта, который должен обеспечить пользователям браузеров Chrome, Safari, Edge и Firefox одинакового опыта при просмотре любых страниц в Интернете. Доподлинно известно, что к данной инициативе уже подключились Google, Microsoft, Apple, Mozilla Foundation и другие крупные компании.

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В рамках обозначенной инициативы разработчики ПО собираются представить Interop 2022 — универсальный бенчмарк для браузеров. Любой желающий может прямо сейчас посетить сайт бенчмарка и лично убедиться, какого прогресса достигли указанные выше компании в вопросе оптимизации браузеров Chrome, Safari, Edge и Firefox.

#apple #microsoft #google #mozilla
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Vladimir Kamyshnikov
18:26
У среднего европейца продуктовая корзина что то около 10% дохода. У россиян под 50%. Если стоимость продуктов увеличиться вдвое, то европейцы будут тратить а еду 20% а россияне 100% дохода
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Ivan Susanin
18:25
Их чпокнут те же,кто до них,чпокнул компьютерный мир,Кей, техносила,Юлмарт,медиамаркт.
GeForce RTX 3090 за 600 000 р, а GeForce GTX 1650 за 67 000 р – видеокарты в РФ продолжают дорожать
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