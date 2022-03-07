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Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Ведущие разработчики программного обеспечения занялись реализацией особого проекта, который должен обеспечить пользователям браузеров Chrome, Safari, Edge и Firefox одинакового опыта при просмотре любых страниц в Интернете. Доподлинно известно, что к данной инициативе уже подключились Google, Microsoft, Apple, Mozilla Foundation и другие крупные компании.

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В рамках обозначенной инициативы разработчики ПО собираются представить Interop 2022 — универсальный бенчмарк для браузеров. Любой желающий может прямо сейчас посетить сайт бенчмарка и лично убедиться, какого прогресса достигли указанные выше компании в вопросе оптимизации браузеров Chrome, Safari, Edge и Firefox.