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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
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На сегодняшний день многие представители игровой индустрии уже выразили своё отношение к конфликту между Россией и Украиной, приостановив продажи своих игр для российских граждан. Решение сомнительное во всех смыслах, и, к сожалению, одной из первых на минувшей неделе его приняла некогда уважаемая компания CD Projekt. Российские геймеры уже успели прокомментировать ситуацию, заявив, что игры должны быть вне политики, и вот, теперь к ним присоединились товарищи из Поднебесной.

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Как справедливо пишут китайские геймеры, они в недоумении от одной немаловажной вещи: игра (в данном случае — Cyberpunk 2077) всё ещё проблемная, лишена массы контента и работает с затруднениями, а разработчики ещё находят время, чтобы влезать в политику — дело, которое их никак не касается.

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Обстрелу негативными отзывами в Steam со стороны китайских игроков подверглись и Cyberpunk 2077, и The Witcher 3 Wild Hunt. У первой актуальный пользовательский рейтинг рухнул до 58 %, у второй — до 63 %.

#cd projekt red #cyberpunk 2077 #the witcher 3 wild hunt
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