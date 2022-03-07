На сегодняшний день многие представители игровой индустрии уже выразили своё отношение к конфликту между Россией и Украиной, приостановив продажи своих игр для российских граждан. Решение сомнительное во всех смыслах, и, к сожалению, одной из первых на минувшей неделе его приняла некогда уважаемая компания CD Projekt. Российские геймеры уже успели прокомментировать ситуацию, заявив, что игры должны быть вне политики, и вот, теперь к ним присоединились товарищи из Поднебесной.
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Как справедливо пишут китайские геймеры, они в недоумении от одной немаловажной вещи: игра (в данном случае — Cyberpunk 2077) всё ещё проблемная, лишена массы контента и работает с затруднениями, а разработчики ещё находят время, чтобы влезать в политику — дело, которое их никак не касается.
Обстрелу негативными отзывами в Steam со стороны китайских игроков подверглись и Cyberpunk 2077, и The Witcher 3 Wild Hunt. У первой актуальный пользовательский рейтинг рухнул до 58 %, у второй — до 63 %.