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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Кремле не исключили возможности легализации «пиратского» ПО
Ситуация для экономики экстраординарная, считают в Кремле.
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Вчера вечером в распоряжении издания «Коммерсантъ» появился проект документа, в котором среди действий, направленных на обеспечение развитие российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления, фигурировала возможность снятия административной и уголовной ответственностей за использование нелицензионного программного обеспечения, производитель которого зарегистрирован в государстве, поддержавшем санкции против России.

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Естественно, СМИ посчитали данный материал весьма интересным, и наиболее привилегированные из них даже задали соответствующий вопрос Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России.

«Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель Правительства. Разумеется, идут регулярные и ежедневные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер. Нестандартных, экстраординарных, смелых, и тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков.

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Ранее, что любопытно, в России выступили с предложением снять блокировку с известного портала RuTracker.

#программное обеспечение
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