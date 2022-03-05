Ситуация для экономики экстраординарная, считают в Кремле.

Вчера вечером в распоряжении издания «Коммерсантъ» появился проект документа, в котором среди действий, направленных на обеспечение развитие российской экономики в условиях беспрецедентного санкционного давления, фигурировала возможность снятия административной и уголовной ответственностей за использование нелицензионного программного обеспечения, производитель которого зарегистрирован в государстве, поддержавшем санкции против России.

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Естественно, СМИ посчитали данный материал весьма интересным, и наиболее привилегированные из них даже задали соответствующий вопрос Дмитрию Пескову, пресс-секретарю президента России.

«Планы верстаются. Сейчас достаточно оперативно работает правительственный штаб, который возглавляет председатель Правительства. Разумеется, идут регулярные и ежедневные консультации и с президентом. Там предусмотрен целый набор мер. Ситуация экстраординарная для экономики, и она требует экстраординарных мер. Нестандартных, экстраординарных, смелых, и тех мер, которые наилучшим образом будут соответствовать нашим интересам», — заявил Песков.

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