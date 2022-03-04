Узаконенное пиратство?

Авторитетное издание «Коммерсантъ» заполучило в свои цепкие журналистские лапы проект документа под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Документ по своей сути достаточно любопытный: в частности, в нём предложено снять административную и уголовную ответственности за использование программного обеспечения, «родиной» которых являются государства, поддержавшие санкции против России.

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По мнению составителей документа, данный шаг позволил бы бизнесу, который, собственно, и попадает под требование использования лицензионного ПО, сохранить работоспособность в условиях отключения доступа к необходимым программным продуктам. По крайней мере, до тех пор, пока либо не появятся отечественные аналоги, либо не снизится санкционное давление.

Как это всё будет реализовываться, неясно, но, если верить источникам «Коммерсанта», часть обозначенных в документе мер уже начала претворяться в жизнь.

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Намедни, напомним, заместитель губернатора Свердловской области предложил снять блокировку с популярнейшего торрент-трекера RuTracker. Правда, в этом случае речь шла о сохранении для граждан России доступа к фильмам от киностудий, приостановивших прокат своих лент в России.