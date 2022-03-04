Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: в России могут легализовать использование пиратского софта родом из объявивших санкции стран
Узаконенное пиратство?
анонсы и реклама
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
i9 12900Kf со скидкой 20 тр
<b>RX 6500XT </b> в Ситилинке
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде

Авторитетное издание «Коммерсантъ» заполучило в свои цепкие журналистские лапы проект документа под названием «План первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления». Документ по своей сути достаточно любопытный: в частности, в нём предложено снять административную и уголовную ответственности за использование программного обеспечения, «родиной» которых являются государства, поддержавшие санкции против России.

реклама

По мнению составителей документа, данный шаг позволил бы бизнесу, который, собственно, и попадает под требование использования лицензионного ПО, сохранить работоспособность в условиях отключения доступа к необходимым программным продуктам. По крайней мере, до тех пор, пока либо не появятся отечественные аналоги, либо не снизится санкционное давление.

Как это всё будет реализовываться, неясно, но, если верить источникам «Коммерсанта», часть обозначенных в документе мер уже начала претворяться в жизнь.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti
RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке
RTX 3090 MSI за 539 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Намедни, напомним, заместитель губернатора Свердловской области предложил снять блокировку с популярнейшего торрент-трекера RuTracker. Правда, в этом случае речь шла о сохранении для граждан России доступа к фильмам от киностудий, приостановивших прокат своих лент в России.

14
Показать комментарии (14)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
101
Получите Windows 11 в подарок в ходе праздничной распродажи в честь 8 марта
Об участии иностранного капитала в российских банках
56
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z690 Extreme
16
Апгрейд дешевого китайского микроскопа и почему это сомнительное занятие
14
Horizon Forbidden West — рецензия
7
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 7 3700X и Core i5-11400F в связке с GPU GeForce RTX 3060 Ti и Radeon RX 5700 ХТ
4
Орион: созвездие, в котором находятся массивные звездные ясли и самые яркие звезды
7
О ремонте Sony Xperia Z2 и почему не стоит чинить модуль экрана
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий
05:19
ты дальше то пиши статью. вырезал что выгодно пропаганде а дальше то вот что написано: "При этом, как отмечает источник "Интерфакса" в телеком-отрасли, Cogent Communications, хотя и принадлежит к ...
СМИ: в России могут легализовать использование пиратского софта родом из объявивших санкции стран
Дмитрий
05:16
ахаха (шутка)
СМИ: в России могут легализовать использование пиратского софта родом из объявивших санкции стран
Дмитрий
05:11
они так и сидят. фишка в том что сам ютуб закроют. и стримить придется на другом а это заново подписоту набирать
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Василь Дорошенко
05:10
Нахуй! - единственное направление для рашистов! Там движок попроще! Привыкайте!
Российские учёные изобрели ракетный двигатель нового поколения, превосходящий аналоги в 10 раз
Дмитрий
05:09
Китай недавно запустил траву свой аналог твича
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Дмитрий
05:08
гуглил гуглил не нашел
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Дмитрий
05:04
есть мир и от тинькофф
Google отключил монетизацию на YouTube – чего ждать дальше, и как не потерять подписчиков и деньги
Дмитрий
05:00
Раньше ездили в Москву собирать комп. теперь будут в Казахстан или Латвию где ближе кто то в Китай. Процессор на границе никто не заберет
Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
Леди Яга
04:57
Пришла бЯда откуда не ждали...
Игровой компьютер за 1 миллион рублей – магазины РФ подняли цены на видеокарты и процессоры в 2 раза
Дмитрий
04:55
нету никаких запретов на ввоз гражданской продукции. тоесть просто едешь из питера куда угодно границу переходишь покупаешь и назад. никто не отнимет процессор. Страны безвизовые есть. А барыги дн...
Российские магазины повышают цены на процессоры: Ryzen 9 5950X за 250 тысяч, а Core i9-12900K за 160 тысяч рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем