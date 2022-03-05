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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Продажи игр Rockstar, Microsoft, Bethesda и Activision Blizzard приостановлены в России
Составляем список ненадёжных компаний, к которым после возвращения будет совсем иное отношение.
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В субботу, конечно, хотелось бы не видеть неприятные известия, но крупные разработчики и издатели игр посчитали, что вал новостей о прекращении продаж своей продукции в России — лучшее, чем можно заполнить информационный фон. Итак, о приостановке продаж своих игр в России объявили Activision Blizzard, Rockstar, Microsoft (Xbox Game Studios) и Bethesda.

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Activision Blizzard заявила о поддержке украинского народа и приостановке продаж своих игр в России до тех пор, пока продолжается конфликт. Вместе с тем Activision Blizzard собрала более трёхсот тысяч долларов в качестве благотворительности в помощь пострадавшим от боевых действий.

Microsoft (Xbox Game Studios) и Bethesda конкретных заявлений не сделали, однако их игры из продажи в Steam исчезли, оставшись при этом в собственных магазинах компаний. Возможно, конкретно в этих случаях дело связано не с желанием «наказать» российских геймеров за то, в чём они не виноваты, а с нестабильностью рубля, пересмотром ценников и проблемами с оплатой. Противоположная ситуация с Rockstar Games: её игры в Steam наоборот доступны для покупки, а вот в собственном магазине — нет. Скорее всего, это вопрос времени.

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Ранее свои игры с продажи в России сняли CD Projekt, Electronic Arts и Bloober Team. Завидный уровень мудрости на сегодняшний день проявила только финская Remedy.

#microsoft #bethesda softworks #rockstar games #activision blizzard
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