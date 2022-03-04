Продемонстрировав тем самым наиболее адекватную позицию.

Пока некоторым европейским и американским компаниям-разработчикам игр не хватает ни мудрости, ни силы воли, ни банальной совести сохранять нейтральную позицию по перешедшему в горячую стадию российско-украинскому конфликту, финны из Remedy решили продемонстрировать на этот счёт наиболее адекватную позицию.

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Безусловно, без пропагандистских штампов в обращении Remedy не обошлось, но главное не в этом. Главное — студия поддержала как украинских сотрудников, которым сейчас тяжелее всех, так и российских коллег. Финны уточняют, что ценят всех своих сотрудников и не обвиняют тех, кто не ответственен [за принятие государством решений].

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Вместе с тем Remedy объявила, что пожертвовала 50 тысяч евро Красному Кресту, дабы помочь жертвам военного конфликта. Разработчики надеются, что на территории конфликта воцарится мир.