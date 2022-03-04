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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Dead by Daylight пока не планируют выпускать продолжение проекта
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Dead by Daylight на протяжении многих лет является лидером в плане популярности среди сетевых асимметричных ужастиков. И хотя данный статус можно назвать завидным, но реальность такова, что с технологической точки зрения игра устаревает и уже становится самой себе ограничителем в развитии. Самое время подумать о сиквеле, решили бы другие девелоперы, но не Behaviour Interactive.

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По словам творческого руководителя Dead by Daylight Дэйва Ричарда, поддержка уже имеющейся игры, в представлении разработчиков, на текущий момент имеет гораздо больше смысла, чем переброска ресурсов на производство продолжения. До сих пор, как уточняет Ричард, данный подход оправдывался, обеспечивая Dead by Daylight постоянный рост аудитории.

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Напоминаем, что ближайшее контентное обновление Dead by Daylight выйдет 8 марта и добавит в игру жутковатую девочку из ужастика «Звонок».

#dead by daylight #behaviour interactive
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