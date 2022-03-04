Зачем, если оригинал живее всех живых?

Dead by Daylight на протяжении многих лет является лидером в плане популярности среди сетевых асимметричных ужастиков. И хотя данный статус можно назвать завидным, но реальность такова, что с технологической точки зрения игра устаревает и уже становится самой себе ограничителем в развитии. Самое время подумать о сиквеле, решили бы другие девелоперы, но не Behaviour Interactive.

реклама

По словам творческого руководителя Dead by Daylight Дэйва Ричарда, поддержка уже имеющейся игры, в представлении разработчиков, на текущий момент имеет гораздо больше смысла, чем переброска ресурсов на производство продолжения. До сих пор, как уточняет Ричард, данный подход оправдывался, обеспечивая Dead by Daylight постоянный рост аудитории.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Напоминаем, что ближайшее контентное обновление Dead by Daylight выйдет 8 марта и добавит в игру жутковатую девочку из ужастика «Звонок».