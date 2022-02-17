Иронично? Может, просто совпадение?

Разработчики кооперативного хоррора Dead by Daylight в скором времени добавят туда персонажа Садако из оригинального фильма ужасов «Звонок», выпущенного в Японии в 1998 году. Всё верно, речь идёт о той самой девочке с длинными волосами, которая в американском ремейке образца 2002-го года любила говорить в трубку своим собеседникам леденящую душу «Семь дней».

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Монстр появится в Dead by Daylight уже в следующей месяца, 8 марта (немного иронично), в рамках дополнения «Восставшая Садако». Всем заинтересованным также рекомендуется просмотреть анонсирующий трейлер, в котором экранное время уделено не только утонувшей девочки с длинными волосами, но и новому выжившему — персонажу по имени Ёити Асакава. Информация об этом герое будет представлена позже.

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Кооперативный хоррор Dead by Daylight обосновался в Steam с 14 июня 2016 года, за это время проект собрал 82 % положительных отзывов из более 415 тысяч написанных.