Очевидно, на других платформах ситуация не лучше.

После того, как студия PlatinumGames при поддержке Square Enix ещё несколько лет назад продемонстрировала свой новый проект Babylon’s Fall, уже тогда в воздухе витала мысль о том, что для столь именитого коллектива игра выглядит блекло и не особо-то убедительно. Что ж, аналогичного мнения придерживалось и абсолютное большинство геймеров: по состоянию на момент публикации данной заметки можно констатировать, что старт Babylon’s Fall обернулся тотальным провалом.

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Сами посудите: пиковый онлайн в Steam составил всего 784 человека, а средний пользовательский рейтинг — 54 %. Безусловно, статистика Steam — это лишь данные по одной платформе из трёх (Babylon’s Fall также доступна на PlayStation 4 и PlayStation 5), однако опыт проведения экстраполяций позволяет заявить, что на консолях ситуация не сильно радужнее.

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Игроки жалуются на плохую оптимизацию и то, что PC-версия по ряду параметров и визуальных факторов, похоже, является просто халтурным портом с консолей. В общем, забыли, проехали, ждём других игр.