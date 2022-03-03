О трудностях с работой над проектом слухи стали ходить сразу после анонса.

В декабре известная французская студия Quantic Dream анонсировала Star Wars Eclipse — приключенческий экшен с элементами ролевой игры и с упором на повествование. Практически сразу после анонса от инсайдеров стали поступать сведения о том, что у французов наблюдаются большие проблемы с разработкой. Сегодня инсайдер Том Хендерсон, который уже сместил Джейсона Шрайера с позиции главного источника закрытой информации об играх, сообщил, что Quantic Dream испытывает колоссальные кадровые трудности.

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Как сообщают источники Хендерсона, в Quantic Dream попросту не хватает опытных разработчиков, а столь ранний анонс Star Wars Eclipse состоялся в том числе с целью привлечения внимания талантливых девелоперов. Но замысел не удался, и новых соискателей не появилось.

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Уточняется, что многие разработчики не хотят иметь дел с Quantic Dream после скандалов с «токсичной» рабочей культурой в студии. Если проблема будет решаться столь же низкими темпами, то, как рапортует инсайдер, релиз Star Wars Eclipse катастрофически задержится и вряд ли состоится раньше 2027 года.