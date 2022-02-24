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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Специалисты Digital Foundry в неприятном шоке от производительности Elden Ring на PC и консолях
И это уже с сегодняшним обновлением.
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Вчера вечером в Сети появились первые обзоры на Elden Ring. Оценки поголовно — «шедевр», «10/10», «на кончиках пальцев» и тому подобное. Среднее оценка на агрегаторе Metacritic составляет 97 баллов, что должно привести нас к выводу о том, что перед нами лучшее творение FromSoftware. Разбавить эти молочные реки и кисельные берега сбросом в них необходимых сточных вод решило издание Eurogamer, вернее, его подразделение Digital Foundry.

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Как известно, FromSoftware попросила Digital Foundry не публиковать тестирования производительности Elden Ring до выхода так называемого патча первого дня. Сегодня этот патч вышел, и Digital Foundry, исполнив свои обязательства перед разработчиками игры, проверило производительность Elden Ring в том виде, в котором с ней столкнутся первые игроки.

Выводы получились неутешительными. На консолях текущего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series — не наблюдается стабильного фреймрейта на уровне 60 кадров в секунду. Зачастую частота кадров проседает ниже этого минимально допустимого сегодня показателя, снижаясь порой до 45 кадров в секунду в режиме производительности и до 30 кадров в секунду — в режиме качества.

На PC наблюдаются другие технические проблемы, а именно — подтормаживания («фризы») до 250 миллисекунд при появлении на экране различных графических эффектов, объектов и моделей персонажей. Кроме того, на PC существует ограничение частоты кадров в 60 fps, а графические опции на деле оказались достаточно бедными и мало на что влияющими. Частично, по словам Digital Foundry, проблема решается с помощью мониторов с Freesync/G-Sync, но это лишь полумера.

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Релиз — через считанные часы: в 00:00 на консолях и в 02:00 на PC. Посмотрим, как будут обстоять дела у простых игроков.

#bandai namco #fromsoftware #elden ring
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