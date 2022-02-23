Ждём, что об игре скажут те, чьё мнение действительно имеет значение — геймеры.

Несколько минут назад было снято эмбарго на публикацию обзоров на Elden Ring. Разработчикам из FromSoftware нечего было скрывать, поэтому они разрешили игровым изданиям поделиться своими мнениями о проекте за два дня до его релиза. Что ж, судя по первым оценкам, девелоперы справедливо были уверены в своём творении: на агрегаторе Metacritic средняя оценка Elden Ring составила 97 баллов из 100 возможных.

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Как пишут первые обозреватели, Elden Ring представляет собой именно тот проект, который и хотели видеть поклонники творчества FromSoftware, и, скорее всего, именно он станет для них самым любимым из всех разработанных данным коллективом. По мнению рецензентов, успех проекта связан с многолетним совершенствованием выведенной разработчиками формулы, в результате чего перед нами предстал лучший из имеющихся на сегодняшний день «соулслайков».

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Хотя журналисты все поголовно в восторге от Elden Ring и называют игру лучшим, шедевральным творением FromSoftware, правильно будет дождаться пятницы, 25 февраля, и почитать первые пользовательские обзоры. Они обычно куда более объективные и точные ввиду многократно превосходящей выборки. Релиз состоится на всех актуальных платформах.