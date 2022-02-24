Буквально позавчера мы показывали вам 10-минутный геймплейный ролик боевика Shadow Warrior 3. Видео тогда получилось довольно увлекательным и подробным — оно позволяло ознакомиться в деталях с игрой до её релиза. А сегодня разработчики выпустили новый трейлер, уже релизный.
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Авторы в очередной раз напомнили, что Shadow Warrior 3 поступит в продажу 1 марта. Напоминаем, что в Shadow Warrior 3 мы в роли Ло Ванга и Орочи Зиллы должны будем спасти мир, косвенной причиной угрозы существования которого мы же сами и стали.
В продаже с первого марта на всех целевых платформах.