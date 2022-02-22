Всё очень интересно. Ну, правда. Честное пионерское.

За неделю до релиза разработчики из Flying Wild Hog решили опубликовать свежий видеоролик с демонстрацией игрового процесса боевика Shadow Warrior 3. Видео достаточно продолжительное и подробное, так что его вполне можно использовать как способ ознакомления с игрой до её выхода.

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Напоминаем, что в Shadow Warrior 3 мы в роли Ло Ванга и Орочи Зиллы должны будем спасти мир, косвенной причиной угрозы существования которого мы же сами и стали.

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