За неделю до релиза разработчики из Flying Wild Hog решили опубликовать свежий видеоролик с демонстрацией игрового процесса боевика Shadow Warrior 3. Видео достаточно продолжительное и подробное, так что его вполне можно использовать как способ ознакомления с игрой до её выхода.
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Напоминаем, что в Shadow Warrior 3 мы в роли Ло Ванга и Орочи Зиллы должны будем спасти мир, косвенной причиной угрозы существования которого мы же сами и стали.
В продаже с первого марта на всех целевых платформах.