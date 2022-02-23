Хоть какие-то новости.

То, что BioWare работает и над новой Dragon Age, и над новой Mass Effect — давно уже не секрет: студия сама официально объявила об этом ещё в 2018 и 2020 годах соответственно. С тех пор внятных сведений о данных проектах не поступало. Сегодня же канадцы решили порадовать нас хоть какими-то, пусть и полностью бесполезными для конечного геймера, но всё же подробностями.

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Итак, продолжение серии Dragon Age находится в активной разработке — как уточняют в BioWare, в середине производственного цикла. Иными словами, сейчас идёт воплощение всех идей в реальность, и половина этого важнейшего пути уже позади. Девелоперы трудятся над тем, чтобы новинка порадовала игроков прекрасным окружением, проработанными персонажами, увлекательным геймплеем, качественным сценарием и эмоциональными кинематографическими роликами.

Новая Mass Effect находится в стадии прототипирования. Соответственно, её релиз — крайне отдалённая от сегодняшнего дня перспектива. BioWare это понимает и сразу уточняет, что AAA-игры требуют много времени и сил на производство. Естественно, игроки хотят увидеть новинки в своих любимых франшизах как можно скорее, но жертвовать качеством ради скорости канадцы не собираются. Да, зрение вас не подводит: это BioWare так заявила.

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Подробностями с нами будут делиться по мере их появления.