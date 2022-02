Разве это вообще от масштаба/длины игры зависит? Каждый день узнаём что-то новое!

В недавнем финансовом отчёте Ubisoft отметила Far Cry 6 и Assassin’s Creed Valhalla как игры со значительно возросшей «вовлечённостью» геймеров по сравнению со своими предшественницами. По статистике от издательства, в той же Far Cry 6 игроки в среднем проводили на 45 % больше времени, чем в Far Cry 5, а в Assassin’s Creed Valhalla — на 30 % больше, чем в Odyssey. Компания закономерно считает этот результат большим достижением, и, как передаёт издание Axios, собирается в будущем придерживаться политики создания более крупных и продолжительных игр.

С точки зрения Ubisoft, вовлечённость игроков прямо пропорциональна количеству денег, которые они готовы тратить в игре.

Пока трудно сказать, насколько удачным и правильным для Ubisoft будет подобный шаг. В конце концов, большие игры требуют больше времени и инвестиций в разработку, и далеко не факт, что публика сочтёт их достаточно интересными, чтобы оправдать трату в них своих денег, не говоря уже о бесценном времени. Бытует мнение, что Far Cry 6 просто повезло на фоне пандемии, тогда как Assassin’s Creed Valhalla выполнена в очень привлекательном для геймеров скандинавском сеттинге, и дело здесь отнюдь не в масштабах самих игр.

Хотя масштаб действительно впечатляет: чего стоит одно только циклопическое дополнение Dawn of Ragnarok для «Вальгаллы», релиз которого состоится 10 марта. Как отмечает Ubisoft, ничего подобного в плане масштаба за всю историю серии Assassin’s Creed ещё не было.