Время от времени Ubisoft проводит в своём собственном цифровом магазине игр различные распродажи: сезонные, тематические и посвящённые конкретным игровым сериям издательства. Сегодня очередь распродажи из третьей категории: вплоть до третьего марта все желающие могут приобрести игры серии Assassin’s Creed со скидками до 85 %.
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Франшиза Assassin’s Creed зрелая, поэтому предложений в рамках распродажи достаточно много. Мы же в свою очередь перечислим некоторые наиболее интересные варианты:
- Assassin’s Creed II за 126 рублей (скидка 70 %);
- Assassin’s Creed Unity за 187 рублей (скидка 85 %);
- Assassin’s Creed IV Black Flag за 274 рубля (скидка 67 %);
- Assassin’s Creed Valhalla за 1000 рублей (скидка 60 %);
- Assassin’s Creed Odyssey за 625 рублей (скидка 75 %).
Отметим, что контентная поддержка Assassin’s Creed Valhalla беспрецедентно длительная для игр данной серии: выйдя в 2020 году, проект всё ещё получат обновления и дополнения, ближайшее из которых — исполинский аддон Dawn of Ragnarok — выйдет уже 10 марта.