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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Ubisoft Store началась распродажа игр серии Assassin’s Creed — «Вальгаллу» можно взять за 40 % от номинальной стоимости
То есть, за тысячу рублей. Что уже вполне приемлемо.
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Время от времени Ubisoft проводит в своём собственном цифровом магазине игр различные распродажи: сезонные, тематические и посвящённые конкретным игровым сериям издательства. Сегодня очередь распродажи из третьей категории: вплоть до третьего марта все желающие могут приобрести игры серии Assassin’s Creed со скидками до 85 %.

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Франшиза Assassin’s Creed зрелая, поэтому предложений в рамках распродажи достаточно много. Мы же в свою очередь перечислим некоторые наиболее интересные варианты:

  • Assassin’s Creed II за 126 рублей (скидка 70 %);
  • Assassin’s Creed Unity за 187 рублей (скидка 85 %);
  • Assassin’s Creed IV Black Flag за 274 рубля (скидка 67 %);
  • Assassin’s Creed Valhalla за 1000 рублей (скидка 60 %);
  • Assassin’s Creed Odyssey за 625 рублей (скидка 75 %).
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Отметим, что контентная поддержка Assassin’s Creed Valhalla беспрецедентно длительная для игр данной серии: выйдя в 2020 году, проект всё ещё получат обновления и дополнения, ближайшее из которых — исполинский аддон Dawn of Ragnarok — выйдет уже 10 марта.

#ubisoft #assassins creed valhalla
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Baleyla
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запешы исчо шо после слова термен надо ставеть запятуйу.
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Аноним24
00:08
Обрушивать фпс ради настройки, которая минимально влияет на графику- бессмысленно.
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4erT
00:05
Какой занятный термин "всастоянии". Так и запишем.
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Леди Яга
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Для чиновников и кремлеботов слушать местных жителей последнее дело. Теперь вместо стай голодных собак будут бегать стаи голодных хохлов. О_О PS: Любой разумный человек понимает что лучше вообще без...
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Mechanical Man
23:53
Да чей-то дёшево как-то. Вот смеху-то будет, если криптозима подзатянется.
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Regdan Regdan
23:51
геЙмеры 30 серию не всастоянии купить.
За NVIDIA GeForce RTX 4090 придётся выложить не менее $1500
Regdan Regdan
23:49
Ка же ждут геЙмеры 3080ti на Авито на по 5000 рублей.
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