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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Не меньше 10 % и не больше 90 %: Valve о грядущих изменениях в скидочной политике Steam
Справедливости ради, проектов со скидками больше 90 % в сервисе и так были единицы. Из десятков тысяч.
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В начале февраля Valve объявила о грядущих изменениях в скидочной политике своего сервиса Steam, которые должны вступить в силу 28 марта. Теперь настал черёд уточнения, что же эти изменения вообще будут собой представлять.

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Итак, самое главное: минимальный перерыв между установлением скидок на игру сократится с шести до четырёх недель (28 дней). Valve уточняет, что разработчики и издатели вольны устанавливать на свой товар скидку в честь его релиза, однако в этом случае им всё равно придётся ждать четыре недели, чтобы отправить проект на распродажу повторно. Естественно, есть у правила и исключение; имя ему — крупные сезонные распродажи в Steam: летняя, осенняя, зимняя и «лунная».

Также, если по тем или иным причинам цена на товар в любой валюте повысилась, то авторы не имеют права установить на него скидку в течение четырёх недель с момента повышения цены. Действует ли и на этот пункт исключение с сезонными мероприятиями, из текста в Steam не вполне понятно.

Во время промоакции запрещается изменять цены, а размер скидок должен быть не меньше 10 % и не больше 90 %. Есть у этого ограничения определённое рациональное зерно: скидки меньше 10 % и больше 90 % в Steam и так редки настолько, что их можно назвать статистической погрешностью.

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Продолжительность пользовательских (от разработчиков/издателей) скидок должна быть не меньше суток, но и не больше двух недель.

#steam #valve
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