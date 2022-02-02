Распродажи и просто случайные скидки в Steam и раньше проходили часто — настолько, что игроки за считанные недели успевали закупиться всем их интересующим. Но Valve посчитала, что это не предел, поэтому сегодня сообщила о грядущих изменениях в скидочной политике Steam.
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Итак, с 28 марта текущего года обязательный перерыв между скидками в Steam сократится с шести до четырёх недель. Таким образом, в теории одна и та же игра может получать скидки каждые двадцать восемь дней. Естественно, есть из правила и исключение: в 28-дневном периоде не учитываются крупные сезонные распродажи в Steam — летняя, осенняя, зимняя и «лунная».
Таким образом, если разработчики и издатели того захотят, то вы сможете приобретать их игры по скидкам хоть каждый месяц. А учитывая современное ценообразование в Steam в российском регионе, скидки и распродажи остаются чуть ли не единственным способом не просверлить дырку в личном бюджете, покупая видеоигры.