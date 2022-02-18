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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
EA опровергла сведения о том, что Halo Infinite является одной из причин провала Battlefield 2042
Справедливости ради, данное заявление с самого начала выглядело странно даже для EA.
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Несколько дней назад инсайдер Том Хендерсон, ссылаясь на свои источники в Electronic Arts, сообщал, что в издательстве было проведено внутреннее совещание, главной темой которого стал тотальный провал Battlefield 2042 по всем фронтам. Среди факторов, приведших Battlefield 2042 к такому печальному исходу, якобы звучало и влияние Halo Infinite как более удачного продукта в жанре сетевых шутеров.

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Мы в редакции с самого начала посчитали такое заявление сомнительным и странным даже для Electronic Arts, поэтому не включили его в свой материал. Оказалось, что были правы: сегодня беседе с изданием PC Gamer вице-президент Electronic Arts по коммуникациям Джон Резебург заявил, что сообщения о перекладывании вины EA с себя на Halo Infinite не отражают точного хода беседы в рамках внутреннего совещания. По словам Резебурга, EA не винила в проблемах Battlefield 2042 никакие внешние факторы.

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Компания обязательно сделает выводы из ситуации с Battlefield 2042. А кое-какие действия уже предпринимаются. Так, руководить франшизой Battlefield будет Винс Зампела, а статус DICE как ключевой студии-разработчика игр серии, если верить инсайдам, может быть пересмотрен.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
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