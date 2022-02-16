Будут ли из этого сделаны какие-то выводы?

Battlefield 2042 с треском провалилась. Это не «красное словцо», а суровая реальность, и Electronic Arts понимает это лучше многих. В частности, как рапортует авторитетный инсайдер Том Хендерсон, тема Battlefield 2042, кто виноват и что делать, стала главной в рамках внутреннего совещания в издательстве с участием руководителя внутренних студий EA Лоры Мили.

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По словам Мили, у провала Battlefield 2042 несколько причин. Во-первых, использование давно морально устаревшего движка Frostbite: возиться с ним студии пришлось немыслимое количество времени, которое в итоге не было использовано для «шлифовки» проекта. Во-вторых, фактор пандемии: разработчикам было сложно и неудобно работать из дома, в результате чего пострадало качество проекта.

Также Мили упомянула несбывшиеся надежды и нежелание современных геймеров мириться с недоработками на релизе. По словам Мили, игры серии Battlefield и раньше выходили проблемными, но тогда сообщество относилось к ситуации с пониманием. По всей видимости, госпожа Мили не осознаёт, насколько масштабны и фатальны недоработки в Battlefield 2042, и что раньше ничего подобного во франшизе не случалось.

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Выводы из случившегося будут сделаны. Уже сейчас своеобразный комитет спасения Battlefield возглавлен Винсом Зампеллой, а DICE вовсю трудится над приведением Battlefield 2042 в пристойный вид. К сожалению, бытует мнение, что все телодвижения уже слишком запоздалые: от «онлайна» Battlefield 2042 не осталось не то, что следа — даже запах давно рассеялся.