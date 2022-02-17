Неделю назад Electronic Arts объявила о том, что в рамках самоцензуры не выпустит для симулятора жизни The Sims 4 дополнение «Свадебные истории», в главной роли которого находится ЛГБТ-пара Доминика и Камилла. На тот момент разработчики заявляли, что выпуск дополнения в России потребовал бы от них его кардинальной контентной переработки, что не сходится с их видением и внутренними ценностями.
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Что ж, по прошествии недели EA, узрев поддержку со стороны российских геймеров, решила переобуться и всё же выпустить «Свадебные истории». Причём, в полностью неизменённом виде.
Всё сообщество любителей «Симов», включая российских, получит дополнение 23 февраля. Вероятнее всего, в таком случае EA придётся сменить возрастной рейтинг «Свадебных историй» на 18+, поскольку российское законодательство прямо запрещает ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних.