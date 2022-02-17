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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Создатели The Sims 4 всё же выпустят в России дополнение «Свадебные истории» с ЛГБТ-парой в главной роли
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Неделю назад Electronic Arts объявила о том, что в рамках самоцензуры не выпустит для симулятора жизни The Sims 4 дополнение «Свадебные истории», в главной роли которого находится ЛГБТ-пара Доминика и Камилла. На тот момент разработчики заявляли, что выпуск дополнения в России потребовал бы от них его кардинальной контентной переработки, что не сходится с их видением и внутренними ценностями.

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Что ж, по прошествии недели EA, узрев поддержку со стороны российских геймеров, решила переобуться и всё же выпустить «Свадебные истории». Причём, в полностью неизменённом виде.

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Всё сообщество любителей «Симов», включая российских, получит дополнение 23 февраля. Вероятнее всего, в таком случае EA придётся сменить возрастной рейтинг «Свадебных историй» на 18+, поскольку российское законодательство прямо запрещает ЛГБТ-пропаганду среди несовершеннолетних.

#electronic arts #the sims 4
3
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Simon Crebbs
00:43
Вам в вашей армии Великих Укров позволяют писать комментарии на российском сайте? С фронта пишешь? Из зассаных окопов? Москву будете брать? Или ограничитесь грабежом?
Создатели The Sims 4 всё же выпустят в России дополнение «Свадебные истории» с ЛГБТ-парой в главной роли
Alexander Rommel
00:43
Ещё один eбaнyтый. Чем больше таких как ты - тем проще прогрессивным людям зарабатывать.
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Dmitry Mitry
00:42
Поддержку? Я что-то пропустил?
Создатели The Sims 4 всё же выпустят в России дополнение «Свадебные истории» с ЛГБТ-парой в главной роли
Alexander Rommel
00:41
Чё, eблo, пришлось новый акк делать?
Падение цен на видеокарты в магазинах РФ привело к значительному улучшению окупаемости майнинга
Сергей Шенец
00:41
Феном2 945, Радеон 270 - подожду еще пару лет) Тоже мне, напугала коза)
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Simon Crebbs
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Тебя, видимо, из школы совсем выгнали, раз ты тут постоянно воняешь по поводу и без оного? Сделай доброе дело - вернись обратно в школу, а то люди никогда не будут относиться к тебе серьёзно. И не нуж...
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