Для The Sims 4 уже вышло столько наборов дополнительного контента, что, казалось, ни одно из них уже не способно привлечь наше внимание как членов редакции сайта. Но Electronic Arts, вернее, её нежелание конфликтовать с российским законодательством, создали интересный инфоповод, который определённо имеет смысл осветить.
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Итак, следующее DLC к The Sims 4 называется «Свадебные истории», и его главными героями является ЛГБТ-пара (конкретно её «Л»-часть) Доминика и Камилла. По словам разработчиков, при создании данного DLC они вдохновлялись рядом идей, которыми хотели поделиться с глобальным сообществом, однако в процессе подготовки сюжетной линии они поняли, что не смогут свободно рассказать историю Дом и Кэм во всех уголках мира так, как они себе её представляют.
В связи с особенностями российского законодательства, а именно из-за запрета на пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних, выпуск «Свадебных историй» на территории России невозможен. В противном случае разработчикам пришлось бы изменить сюжетную линию DLC, пойдя тем самым на компромисс со своими ценностями, чего они допустить не могут.