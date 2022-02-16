На современнейшем движке.

Многие сотрудники второго плана известных студий пользуются фактом работы в них, чтобы впоследствии привлекать больше внимания к своим самостоятельным проектам и независимым студиям. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что коллектив экс-сотрудников CD Projekt RED уже сегодня объявит об открытии своей новой студии под названием Rebel Wolves.

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В стенах «волчьего» коллектива, продолжает Хендерсон, уже разрабатывается ролевая игра нового поколения в жанре тёмного фэнтези, в основу которой лёг движок Unreal Engine 5. Больше от инсайдера никаких подробностей пока не поступало.

Стоит отметить, что Том Хендерсон завоевал репутацию надёжного источника, так что, скорее всего, анонс действительно состоится. Даже если не сегодня, то в ближайшее время.

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