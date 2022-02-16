На современнейшем движке.

Многие сотрудники второго плана известных студий пользуются фактом работы в них, чтобы впоследствии привлекать больше внимания к своим самостоятельным проектам и независимым студиям. Так, авторитетный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что коллектив экс-сотрудников CD Projekt RED уже сегодня объявит об открытии своей новой студии под названием Rebel Wolves.

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В стенах «волчьего» коллектива, продолжает Хендерсон, уже разрабатывается ролевая игра нового поколения в жанре тёмного фэнтези, в основу которой лёг движок Unreal Engine 5. Больше от инсайдера никаких подробностей пока не поступало.

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Стоит отметить, что Том Хендерсон завоевал репутацию надёжного источника, так что, скорее всего, анонс действительно состоится. Даже если не сегодня, то в ближайшее время.