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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы приключенческого хоррора The Invincible по мотивам романа Станислава Лема рассказали о ходе разработки
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Разработчики из краковской студии Starward Industries поделились информацией о процессе создания сюжетного триллера The Invincible по мотивам романа Станислава Лема. Проект в декабре 2021 года вышел из стадии альфа-теста, а сейчас его создатели вовсю трудятся над «бетой».

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Сотрудники Starward сейчас занимаются записью озвучки профессиональными актёрами. Отдельные элементы проекта действительно заменяются более качественными аналогами. Помимо озвучки, идёт процесс захвата движений и запись звуков для окружения.

Авторы The Invincible планируют завершить работы над бета-версией до конца текущего месяца, после чего полученный результат будет показан нескольким издателям. После чего будет принято решение о схеме распространения игры.

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#starward industries #the invincible
1
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