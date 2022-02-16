Нужен издатель, если что.

Разработчики из краковской студии Starward Industries поделились информацией о процессе создания сюжетного триллера The Invincible по мотивам романа Станислава Лема. Проект в декабре 2021 года вышел из стадии альфа-теста, а сейчас его создатели вовсю трудятся над «бетой».

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Сотрудники Starward сейчас занимаются записью озвучки профессиональными актёрами. Отдельные элементы проекта действительно заменяются более качественными аналогами. Помимо озвучки, идёт процесс захвата движений и запись звуков для окружения.

Авторы The Invincible планируют завершить работы над бета-версией до конца текущего месяца, после чего полученный результат будет показан нескольким издателям. После чего будет принято решение о схеме распространения игры.