Хотя, всякое случается.

Хорошие новости для тех, кто искренне ждёт релиза боевика Shadow Warrior 3. Сегодня разработчики из Flying Wild Hog вместе с издательством Devolver Digital поделились радостными известиями: игра отправилась в печать («ушла на золото»), а это значит, что работа над проектом полностью завершена.

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Ключи доступа к пресс-версиям игры разработчики начнут рассылать уже на этой неделе. Стандартная практика; делается это для того, чтобы к моменту релиза профильные СМИ и по каким-то причинам считающие себя таковыми блогеры могли подготовить рецензии и опубликовать их уже в день релиза проекта.

Shadow Warrior 3 has gone gold and review code is rolling out to media this week!



H Y P E pic.twitter.com/yyynDKiq3q — Shadow Warrior 3 (@ShadowWarrior) February 15, 2022

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Согласно шуточным ребусам от Flying Wild Hog, продолжительность прохождения Shadow Warrior 3 составит порядка восьми часов. Что, конечно, маловато для игры, за которую просят 1 999 рублей в Steam. С другой стороны, главное ведь не количество, а качество.