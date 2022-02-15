А то уже семь лет прошло.

Почти шесть с половиной лет прошло с момента выхода боевика Mad Max от коллектива Avalanche Studios. За это время популярные франшизы успели обзавестись пятью «продолжениями», тогда как о дальнейшей судьбе игры по мотивам «Безумного Макса» никакой информации не поступало. До сегодняшнего дня.

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Формально намёк на то, что в разработке находится продолжение Mad Max, появился ещё неделю назад, 7 февраля, однако пользователи, а за ними и профильные западные СМИ обратили на него внимание только сегодня. Речь идёт о публикации в Twitter творческого руководителя студии We Designs Венди Фок, которая написала, что была приглашена для участия в фотограмметрии и 3D-сканировании в качестве персонажа-повстанца в Mad Max 2.

Before times, at @AvalancheSweden in New York, when O'Neil invited me to get scanned to be in Mad Max 2, as a rebel. The magic of #photogrammetry, 3D Scanning, & many cameras @MadMaxGame. pic.twitter.com/gIjzC3zM54 — WENDY W FOK | 霍渭瑜 (@W_W_F) February 7, 2022

Важное уточнение: в своём «посте» госпожа Фок использует словосочетание «до времён». До каких таких времён, непонятно, но, скорее всего, имеется в виду доковидный период, закончившийся в мире весной 2020 года.

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Если данная догадка верна, то активная разработка Mad Max 2 идёт уже точно больше двух лет, а это значит, что мы уже потихоньку должны подбираться к официальному анонсу проекта. Если он, конечно, не был отменён, оказавшись погребённым под проблемами, вызванными пандемией и связанной с ней социальной встряской.