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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Похоже, продолжение экшена Mad Max от Avalanche Studios находится в производстве
А то уже семь лет прошло.
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Почти шесть с половиной лет прошло с момента выхода боевика Mad Max от коллектива Avalanche Studios. За это время популярные франшизы успели обзавестись пятью «продолжениями», тогда как о дальнейшей судьбе игры по мотивам «Безумного Макса» никакой информации не поступало. До сегодняшнего дня.

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Формально намёк на то, что в разработке находится продолжение Mad Max, появился ещё неделю назад, 7 февраля, однако пользователи, а за ними и профильные западные СМИ обратили на него внимание только сегодня. Речь идёт о публикации в Twitter творческого руководителя студии We Designs Венди Фок, которая написала, что была приглашена для участия в фотограмметрии и 3D-сканировании в качестве персонажа-повстанца в Mad Max 2.

Важное уточнение: в своём «посте» госпожа Фок использует словосочетание «до времён». До каких таких времён, непонятно, но, скорее всего, имеется в виду доковидный период, закончившийся в мире весной 2020 года.

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Если данная догадка верна, то активная разработка Mad Max 2 идёт уже точно больше двух лет, а это значит, что мы уже потихоньку должны подбираться к официальному анонсу проекта. Если он, конечно, не был отменён, оказавшись погребённым под проблемами, вызванными пандемией и связанной с ней социальной встряской.

#avalanche studios #mad max
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