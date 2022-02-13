Чего ветеран не отметил, так это того, что сделка с Microsoft не означает появление в студии талантливых кадров.

На днях в Сети с подачи раздела вакансий компании Blizzard Entertainment появилось упоминание того, что в её стенах готовится некий неанонсированный проект в уже существующей франшизе. Поскольку из числа существующих франшиз Blizzard сейчас трудится над Diablo IV и Overwatch 2, то логично предположить, что неанонсированный проект относится либо к Warcraft, либо к StarCraft. И вот, ветеран компании Дэвид Фрид, принимавший участие в создании Warcraft III Reign of Chaos и The Frozen Throne, выдвинул предположение, что данным проектом может стать условная Warcraft IV.

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По словам Фрида, многие сотрудники Blizzard спят и видят, как студия вновь приступает к работе над стратегической игрой — жанром, который, собственно, и обеспечил Blizzard всеобщую любовь и мировую известность. К сожалению, на протяжении долгого времени руководство Blizzard отклоняло идеи о работе над новой RTS, предпочитая более «ходовые» жанры, однако будущее слияние компании с игровым подразделением Microsoft, считает Фрид, вполне может изменить подход «Метелицы» к ведению бизнеса.

Фрид убеждён, что после сделки с Microsoft релиз новой части Warcraft стал значительно более вероятным.

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В связи с этим вполне логичными выглядят попытки Blizzard набрать новых талантливых сотрудников. Многие из тех, кто ковали величие компании, недовольные позицией руководства, разбрелись кто куда, оставив после себя не творцов, а ремесленников. А без творцов новая Warcraft никакого успеха не сыщет; так это, увы, не работает.