Недавно Blizzard объявила о том, что трудится над игрой-«выживалкой» в некой совершенно новой франшизе. Подробностей проекта опубликовано не было, но сегодня благодаря внимательным интернет-исследователям официального сайта компании стало известно, что это далеко не единственная новая игра, над которой она трудится.
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В разделе вакансий Blizzard было обнаружено, что студии требуется ведущий дизайнер контента для неанонсированной игры в уже существующей серии. На сегодняшний день из «существующих» серий у Blizzard имеются StarCraft, WarCraft, Diablo и Overwatch. Вряд ли речь идёт о последних двух, поскольку по ним уже вовсю создаются новые и вполне себе анонсированые проекты в лице Diablo IV и Overwatch 2, поэтому, вероятнее всего, студия потихоньку корпит над новенькой StarCraft или WarCraft.
Как бы то ни было, вряд ли данный проект рассчитан на релиз в обозримой перспективе, да и информации о нём абсолютно нет. К сожалению, светлые надежды — это не про современную Blizzard; по крайней мере, до тех пор, пока игровое подразделение Microsoft не встало во главу компании в результате завершения сделки о покупке холдинга Activision Blizzard и не навело в студии порядок. Если он вообще будет там наводиться.