На прошлой неделе Rockstar официально подтвердила факт работы над следующей частью серии Grand Theft Auto. К сожалению, никаких подробностей проекта компания традиционно не огласила, но, как известно, если молчат разработчики, то на помощь приходят инсайдеры. Как сообщил информатор под ником Tez2, специализирующийся на играх Rockstar, презентация GTA 6 (или как её назовут) состоится уже в этом году.
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По сведениям инсайдера, Rockstar покажет трейлер, который будет представлять собой своеобразную демонстрацию текущего состояния проекта. Когда конкретно в этом году состоится презентация, инсайдеру неизвестно, однако традиционно Rockstar анонсирует свои крупные игры осенью.
По слухам, действие GTA 6 развернётся в современном Вайс-Сити, однако, как и в случае с любыми слухами, относиться к данной информации следует скептически. Как минимум для того, чтобы потом не расстроиться, если Rockstar не оправдает нафантазированных вами же для самих себя ожиданий.