Студия Remedy отчиталась за финансовый год, по результатам которого у компании всё хорошо: выручка растёт, новые проекты разрабатываются, будущее — светлое. Но обо всём по порядку.
реклама
Итак, за прошлый год Remedy выручила 44,7 млн евро, что почти на 9 % больше, чем за 2020 год. Осознавая свою востребованность, финская студия работает сразу над четырьмя крупными проектами:
- Alan Wake II, анонс которой состоялся в декабре прошлого года;
- боевик по Control с возможностью совместного прохождения;
- ещё один проект во вселенной Control;
- сетевой боевик под рабочим названием Vanguard.
Все четыре проекта Remedy рассчитывает выпустить до 2026 года (вернее, до конца 2025-го включительно). Более-менее сформированным «окном» релиза, впрочем, обладает разве что Alan Wake II — продолжение приключений писателя с фонариком намереваются выпустить в 2023 году.