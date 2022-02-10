Видимо, такова судьба всех однотипных шутеров без какой бы то ни было изюминки.

Когда состоялся релиз мультиплеерного компонента Halo Infinite, многие любители шутеров возложили на данный проект большие надежды. Что ж, как показало время, надежды были напрасными: по состоянию на сегодняшний день пиковый суточный «онлайн» проекта от 343 Industries составляет около восемнадцати тысяч человек, что примерно на 94 % меньше, чем пиковый «онлайн» в первые дни релиза, составивший свыше 272,5 тысяч человек.

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Хотя статистически ситуация у мультиплеера Halo Infinite значительно лучше, чем у Battlefield 2042 — пиковый суточный «онлайн» у первой примерно в шесть раз превосходит таковой у последнего творения DICE, но в целом наблюдается стремительное угасание. По статистике, Halo Infinite теряет по 10—15 тысяч игроков «в пике» каждые две недели. Если тенденция сохранится, то продукт 343 Industries совсем скоро сравняется с продуктом DICE.

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Пользовательские оценки Halo Infinite в Steam также постоянно снижаются: игроки жалуются на отсутствие контента и неторопливость разработчиков в деле обновления и технической поддержки своего творения. Актуальный рейтинг игры в Steam на сегодняшний день составляет 65 %, что довольно-таки мало.