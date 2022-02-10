Когда состоялся релиз мультиплеерного компонента Halo Infinite, многие любители шутеров возложили на данный проект большие надежды. Что ж, как показало время, надежды были напрасными: по состоянию на сегодняшний день пиковый суточный «онлайн» проекта от 343 Industries составляет около восемнадцати тысяч человек, что примерно на 94 % меньше, чем пиковый «онлайн» в первые дни релиза, составивший свыше 272,5 тысяч человек.
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Хотя статистически ситуация у мультиплеера Halo Infinite значительно лучше, чем у Battlefield 2042 — пиковый суточный «онлайн» у первой примерно в шесть раз превосходит таковой у последнего творения DICE, но в целом наблюдается стремительное угасание. По статистике, Halo Infinite теряет по 10—15 тысяч игроков «в пике» каждые две недели. Если тенденция сохранится, то продукт 343 Industries совсем скоро сравняется с продуктом DICE.
Пользовательские оценки Halo Infinite в Steam также постоянно снижаются: игроки жалуются на отсутствие контента и неторопливость разработчиков в деле обновления и технической поддержки своего творения. Актуальный рейтинг игры в Steam на сегодняшний день составляет 65 %, что довольно-таки мало.