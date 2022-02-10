Ситуация отнюдь не уникальная.

Бесславный и скоропостижный конец — судьба очень многих современных видеоигр, и в целом удивления подобное развитие событий вызывать не должно. Другое дело, когда столь печальная судьба складывается у представителя славной игровой франшизы. Так, факт окончательной смерти можно зафиксировать в отношении Battlefield 2042, пользовательская база которой за неполные три месяца с момента релиза сократилась примерно на 97 % — со 105 тысяч игроков в «пике» до максимума в 3,5 тысячи за последние сутки.

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Пользовательские оценки Battlefield 2042 также вызывают жалость по отношению к франшизе и гнев по отношению к разработчикам. Средний пользовательский балл Battlefield 2042 в Steam составляет 30 %, тогда как наиболее актуальные рецензии в среднем и вовсе оценивают проект на 15 %.

Battlefield 2042 была холодно встречена сообществом за многочисленные баги, крайне сомнительные решения в геймплее и массу других недоделок. Исправлять ошибки DICE не особо торопится, да и, справедливости ради, заниматься этим уже слишком поздно и нецелесообразно. Хвататься за голову надо было гораздо раньше и активнее.

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На фоне всего этого кошмара EA послала силы специального назначения в лице Винса Зампеллы, чтобы возглавить комитет по спасению Battlefield. Теперь за будущее франшизы, если оно после серии неудач вообще есть, отвечает именно Зампелла. Battlefield 2042 тем временем участвует в распродаже с 42-процентной скидкой: в Steam игру в ближайшие сутки можно приобрести за 2 029 рублей вместо номинальных 3 499 рублей. Что, конечно, всё равно безумно дорого для проекта такого класса и уровня качества.