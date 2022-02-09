Пора обратить на это внимание.

Некоторое время назад на площадке Change.org появилась петиция, призывающая Electronic Arts вернуть средства за Battlefield 2042 всем желающим. СМИ и блогеры наткнулись на данную петицию, однако, лишь пару дней назад, поэтому активное голосование за её продвижение стартовало совсем недавно. Благодаря огласке со стороны игровых ресурсов столь сжатых сроков оказалось достаточно, чтобы на сегодняшний день число подписантов превысило отметку в 70 тысяч.

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Стоит отметить, что система петиций на Change.org работает достаточно прямолинейно: чем больше подписантов, тем выше вероятность того, что текст петиции попадёт адресату. Так что останавливаться пока рано — нужно активнее демонстрировать, что EA вместе с DICE выпустили бяку и должны вернуть за неё деньги.

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По всей видимости, в ближайшие дни число подписантов перевалит за сто тысяч: по крайней мере, пару часов назад их количество составляло шестьдесят тысяч, а сейчас уже превысило семьдесят тысяч.