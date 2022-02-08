Может, вам ещё игры работоспособные продавать? Ишь, чего захотели.

На сегодняшний день, наверное, ни для кого уже не секрет, что Battlefield 2042 — это один большой, громкий и очень болезненный для DICE и её дальнейшей судьбы провал. Многие такого развития событий не ожидали, поэтому приобрели Battlefield 2042 вскоре после релиза или, того хуже, оформили на игру предварительный заказ, чего делать с нынешним состоянием игровой AAA-индустрии ни в коем случае не стоит.

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Теперь геймеры обращаются к платформодержателям и разработчикам с просьбой о возмещении средств за Battlefield 2042, организовав для этого специальную петицию на известном портале Change.org. Автор петиции уточняет, что Battlefield 2042 стоила игрокам в общей сложности многих миллионов долларов «ущерба», и его необходимо возместить, обеспечив специальную форму на каждой из платформ, где продаётся игра. Пока что без лишних препятствий это можно сделать только в Steam.

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На момент публикации данной заметки петицию «подписали» без малого двадцать тысяч человек. Если петиция соберёт более 25 тысяч подписок, она вполне может стать одной из самых активных на портале, чем привлечёт внимание общественности и, как вероятность, людей, отвечающих за принятие решений в компаниях-дистрибьюторах Battlefield 2042.