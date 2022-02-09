Ничего, там на очереди новый проект.

Пропагандистский (поверьте, здесь это слово вполне уместно) условно-бесплатный шутер America’s Army: Proving Grounds прекращает своё существование. Проект, созданный при поддержке армии США (то есть, на деньги налогоплательщиков), закрывается после восьми лет существования. Уже 5 мая серверы закроются, онлайн-функции в PlayStation Network тоже будут отключены.

реклама

Информация о закрытии America’s Army: Proving Grounds была опубликована на официальном сайте, но там речь шла больше о версии для консоли PlayStation 4. Игру уберут из общего доступа в PlayStation Network, про страницу в Steam в заявлении ничего не сказано. Если у игрока шутер есть в библиотеке, то он там останется для дальнейшего взаимодействия в ограниченном режиме. Так, в консольной версии будут работать только одиночные режимы, а на ПК оставят возможность создавать частные серверы и делать миссии в специальном редакторе.

#AmericasArmy Soldiers, please see our follow-up on the recent shutdown news. https://t.co/vTVKnG0h5Q



THANK YOU for your dedication and continued support throughout these years - #HOOAH! pic.twitter.com/2wTprXWOYA — America's Army (@AmericasArmy) February 7, 2022

анонсы и реклама RTX 3070 уже дешевле 100 тр Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3050 Gigabyte Gaming заметно подешевела 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

На официальном сайте America’s Army пропадёт возможность заходить под логином и паролем, а также просматривать статистику игрока и прочие данные. Напомним, America’s Army считается одной из старейших серий шутеров. Первая его часть вышла в 2002-м году, а упомянутая сегодня Proving Grounds — в 2013-м. Последняя информация об America’s Army 5 публиковалась в 2018-м году, проект находится в разработке, но сведений по нему практически нет.