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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Серверы шутера America’s Army: Proving Grounds, пропагандирующего службу в армии США, закроются 5 мая
Ничего, там на очереди новый проект.
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Пропагандистский (поверьте, здесь это слово вполне уместно) условно-бесплатный шутер America’s Army: Proving Grounds прекращает своё существование. Проект, созданный при поддержке армии США (то есть, на деньги налогоплательщиков), закрывается после восьми лет существования. Уже 5 мая серверы закроются, онлайн-функции в PlayStation Network тоже будут отключены.

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Информация о закрытии America’s Army: Proving Grounds была опубликована на официальном сайте, но там речь шла больше о версии для консоли PlayStation 4. Игру уберут из общего доступа в PlayStation Network, про страницу в Steam в заявлении ничего не сказано. Если у игрока шутер есть в библиотеке, то он там останется для дальнейшего взаимодействия в ограниченном режиме. Так, в консольной версии будут работать только одиночные режимы, а на ПК оставят возможность создавать частные серверы и делать миссии в специальном редакторе.

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На официальном сайте America’s Army пропадёт возможность заходить под логином и паролем, а также просматривать статистику игрока и прочие данные. Напомним, America’s Army считается одной из старейших серий шутеров. Первая его часть вышла в 2002-м году, а упомянутая сегодня Proving Grounds — в 2013-м. Последняя информация об America’s Army 5 публиковалась в 2018-м году, проект находится в разработке, но сведений по нему практически нет.

#americas army
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