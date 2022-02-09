Такое случается. Когда люди приходят на работу не работать, а получать зарплату.

Пока наши изображающие из себя членов редакции внештатные помощники трудятся в режиме инженеров-авиаторов, в мире происходят действительно свежие новости. Как вы помните, в конце января все три части серии Dark Souls на PC лишились мультиплеерной функциональности до тех пор, пока разработчики не найдут решение эксплойта, позволявшего удалённо подключаться к компьютерам других пользователей и, при желании, творить там беспредел.

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И вот, как выяснилось сегодня, решение проблемы задерживается: восстановить работоспособность сетевого режима в Dark Souls на PC собираются не раньше, чем после релиза Elden Ring, запланированного на 25 февраля.

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По всей видимости, у FromSoftware, ресурсы которой отнюдь не неограниченные, закономерно установила приоритет именно на выпуск Elden Ring как ожидаемого нового проекта. Dark Souls, сетевой режим у которой глубоко вторичен, подождёт. Есть, впрочем, и хорошее известие: в рамках исследования вышеизложенной проблемы разработчики смогли убедиться в том, что в Elden Ring она не повторится.