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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Работоспособность серверов PC-версий игр серии Dark Souls восстановится не раньше, чем в конце февраля
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Пока наши изображающие из себя членов редакции внештатные помощники трудятся в режиме инженеров-авиаторов, в мире происходят действительно свежие новости. Как вы помните, в конце января все три части серии Dark Souls на PC лишились мультиплеерной функциональности до тех пор, пока разработчики не найдут решение эксплойта, позволявшего удалённо подключаться к компьютерам других пользователей и, при желании, творить там беспредел.

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И вот, как выяснилось сегодня, решение проблемы задерживается: восстановить работоспособность сетевого режима в Dark Souls на PC собираются не раньше, чем после релиза Elden Ring, запланированного на 25 февраля.

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По всей видимости, у FromSoftware, ресурсы которой отнюдь не неограниченные, закономерно установила приоритет именно на выпуск Elden Ring как ожидаемого нового проекта. Dark Souls, сетевой режим у которой глубоко вторичен, подождёт. Есть, впрочем, и хорошее известие: в рамках исследования вышеизложенной проблемы разработчики смогли убедиться в том, что в Elden Ring она не повторится.

#fromsoftware
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kilobait3
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пожалуй и тебя отправлю туда!
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kilobait3
18:15
скажи это горячим мобильным камням! научитесь уже аргументировать.
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kilobait3
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из тебя ещё хуже.
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