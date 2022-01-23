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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Серверы трилогии Dark Souls на PC отключены из-за опасного эксплойта в сетевом режиме
Так и работают.
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Хотя трилогия Dark Souls присутствует на персональных компьютерах уже сравнительно давно, некоторые из имеющихся в этих, мягко говоря, не самых добросовестно портированных версиях игр эксплойтов обнаруживаются до сих пор. В частности, пару дней назад стало известно, что при желании злоумышленники могут воспользоваться сетевым кодом Dark Souls 3, чтобы натворить на компьютере жертвы различных пакостей от «краша» игры до кражи паролей и конфиденциальной информации.

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Разработчики отреагировали на проблему и временно отключили сетевой режим в Dark Souls 3, Dark Souls 2 и Dark Souls Remastered с планами по добавлению в этот список Dark Souls Prepare to Die Edition. Серверы будут отключены до тех пор, пока разработчики не найдут решение проблемы.

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Бытует мнение, что перед нами демонстративное использование эксплойта руками того, кто впервые его обнаружил. Дескать, когда он пытался сообщить о проблеме в студию FromSoftware, его жалобу проигнорировали; вот он и решил показать, что будет, если пустить всё на самотёк. Что ж, если это и так, то «героя нашего времени» следует похвалить за настойчивость и изобретательность — своего он определённо добился.

#fromsoftware
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