Так и работают.

Хотя трилогия Dark Souls присутствует на персональных компьютерах уже сравнительно давно, некоторые из имеющихся в этих, мягко говоря, не самых добросовестно портированных версиях игр эксплойтов обнаруживаются до сих пор. В частности, пару дней назад стало известно, что при желании злоумышленники могут воспользоваться сетевым кодом Dark Souls 3, чтобы натворить на компьютере жертвы различных пакостей от «краша» игры до кражи паролей и конфиденциальной информации.

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Разработчики отреагировали на проблему и временно отключили сетевой режим в Dark Souls 3, Dark Souls 2 и Dark Souls Remastered с планами по добавлению в этот список Dark Souls Prepare to Die Edition. Серверы будут отключены до тех пор, пока разработчики не найдут решение проблемы.

PvP servers for Dark Souls 3, Dark Souls 2, and Dark Souls: Remastered have been temporarily deactivated to allow the team to investigate recent reports of an issue with online services.

Servers for Dark Souls: PtDE will join them shortly.



We apologize for this inconvenience. — Dark Souls (@DarkSoulsGame) January 23, 2022

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Бытует мнение, что перед нами демонстративное использование эксплойта руками того, кто впервые его обнаружил. Дескать, когда он пытался сообщить о проблеме в студию FromSoftware, его жалобу проигнорировали; вот он и решил показать, что будет, если пустить всё на самотёк. Что ж, если это и так, то «героя нашего времени» следует похвалить за настойчивость и изобретательность — своего он определённо добился.