Если сие действие можно считать намёком.

Хотя с момента публикации квартального отчёта Take-Two Interactive прошло уже больше суток, его отзвуки и отголоски продолжают порождать новостные заметки. Сегодня, например, в Сети появились заметки о том, что глава Take-Two Штраус Зельник в рамках обращения к инвесторам недвусмысленно намекнул на скорое возвращение культовых франшиз компании.

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По словам Зельника, у Take-Two на текущий момент имеется мощнейшая линейка игр за всю историю компании, состоящая как из новых проектов, так и из продолжений уже полюбившихся публике серий, и что в ближайшие месяцы и годы руководство Take-Two ожидает выхода многих из них.

Далее, если верить авторам первоначальных публикаций, Зельник показал инвесторам слайд презентации, на котором были продемонстрированы изображения Midnight Club, Max Payne 3 и L.A. Noire. Именно это и посчитали намёком на выпуск новых частей данных франшиз.

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Что же касается Grand Theft Auto VI, то её разработка недавно была официально подтверждена компанией Rockstar Games. Ждать, правда, может понадобиться ещё очень долго.