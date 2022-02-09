Хотя с момента публикации квартального отчёта Take-Two Interactive прошло уже больше суток, его отзвуки и отголоски продолжают порождать новостные заметки. Сегодня, например, в Сети появились заметки о том, что глава Take-Two Штраус Зельник в рамках обращения к инвесторам недвусмысленно намекнул на скорое возвращение культовых франшиз компании.
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По словам Зельника, у Take-Two на текущий момент имеется мощнейшая линейка игр за всю историю компании, состоящая как из новых проектов, так и из продолжений уже полюбившихся публике серий, и что в ближайшие месяцы и годы руководство Take-Two ожидает выхода многих из них.
Далее, если верить авторам первоначальных публикаций, Зельник показал инвесторам слайд презентации, на котором были продемонстрированы изображения Midnight Club, Max Payne 3 и L.A. Noire. Именно это и посчитали намёком на выпуск новых частей данных франшиз.
Что же касается Grand Theft Auto VI, то её разработка недавно была официально подтверждена компанией Rockstar Games. Ждать, правда, может понадобиться ещё очень долго.