На сегодняшний день даже примерные сроки выхода Senua’s Saga Hellblade II неизвестны, но разработчики из студии Ninja Theory поставили перед собой амбициозные задачи — настолько, что по сравнению с новинкой оригинальная Hellblade Senua’s Sacrifice будет выглядеть как проект от инди-коллектива.
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По крайней мере, в этом убеждён творческий руководитель студии Тамим Антониадес. По его словам, в Senua’s Saga Hellblade II представлено столько изменений, а проект в целом настолько превосходит первую часть по правдоподобности, целостности и масштабности, что в его глазах первая часть франшизы начинает «усыхать» именно до размеров инди-тайтла.
Что до правдоподобности, то для создания достоверной игровой атмосферы Ninja Theory даже выбиралась в Исландию, чтобы запечатлеть местные пейзажи, а также сфотографировать территорию, чтобы впоследствии использовать получившиеся изображения в качестве текстур для игры. Даже звуковое сопровождение — и то записывали, что называется, «с натуры».
Премьерный геймплейный трейлер Senua’s Saga Hellblade II был опубликован в декабре прошлого года. С тех пор — тишина.