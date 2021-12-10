Умело пугает, надо сказать.

Разработчики ожидаемого экшена Senua’s Saga: Hellblade II опубликовали первый геймплейный трейлер своего проекта. Охота на огромного титана, перекошенные лица, мало света, безумие и очень много пугающих эпизодов с крупными планами — вот как можно описать увиденное.

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Главная героиня Сенуа сталкивается с огромным титаном, который пытается её убить. В какой-то момент девушка понимает, что она знакома с монстром. Всё описанное выше действо длится целых шесть минут, поэтому любой желающий сможет оценить старания разработчиков из Ninja Theory.

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Даты релиза у проекта нет, но его визуальный стиль выглядит достойно. Мы точно знаем, что проект выйдет на ПК и Xbox Series X и S.