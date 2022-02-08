Всем бы так «проваливаться», правда?

Сегодня поздней ночью (или ранним утром, кому как удобнее) по московскому времени Take-Two Interactive опубликовала квартальный финансовый отчёт, из которого следовало, что продажи сборника GTA The Trilogy The Definitive Edition «превзошли ожидания» компании. Данное известие прогремело словно гром среди ясного неба: как столь неудачный и заслуженно смешанный с грязью продукт вообще может продаваться хоть каким-нибудь тиражом? Оказывается, может, и очень даже успешно.

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Неравнодушные энтузиасты подсчитали, что на текущий момент тираж всей франшизы Grand Theft Auto составляет 370 миллионов копий, из которых 160 миллионов — на счету Grand Theft Auto V. В прошлый раз — в ноябре — данные показатели составляли 355 и 155 миллионов копий соответственно.

Да, безусловно, франшиза состоит из игр исключительного качества, и проекты прошлых лет продолжают продаваться, однако наивно полагать, что их продажи измеряются миллионами и уж тем более десятками миллионов экземпляров. Как следствие, энтузиасты и примкнувшие к ним журналисты пришли к выводу, что разница в десять миллионов копий между двумя отчётными периодами за вычетом GTA V — это как раз-таки продажи GTA The Trilogy The Definitive Edition.

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Неплохо для проекта, попавшего в перечень самых низкооценённых по версии Metacritic. Напомним, что GTA The Trilogy The Definitive Edition изобиловала багами и недоработками, сомнительными решениями в графическом исполнении и вопиюще низкого качества оптимизацией, из-за чего игры из данного сборника ремастеров отказывались стабильно работать даже на самых современных и производительных игровых системах.