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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
160 миллионов копий GTA V, успех сборника ремастеров GTA и другие подробности из отчёта Take-Two Interactive
Оказывается, релиз сборника ремастеров трилогии GTA — это успех. Какой только фантастики не узнаешь из финансовых отчётов!
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Компания Take-Two Interactive с традиционным опозданием относительно своих коллег по цеху опубликовала финансовый отчёт за третий квартал — с октября по декабрь 2021 года. Ничего особо удивительного в финансовой жизни Take-Two не произошло: пусть и не очень существенный, но всё же уверенный рост продаж, доходов с микротранзакций, а также долгоиграющие успехи франшиз компании.

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Но перейдём ближе к делу. Итак, чистые продажи продуктов Take-Two за отчётный квартал составили $866 миллионов, продемонстрировав шестипроцентный рост по сравнению с прошлогодним аналогичным отчётным периодом. А вот чистая прибыль за отчётный период — напротив — сократилась на 21 % и составила $144 миллиона по сравнению с третьим кварталом 2020/2021 финансового года.

Продажи Grand Theft Auto V продолжают исчисляться миллионами копий. По итогам третьего квартала число проданных копий самой популярной части серии GTA составили 160 миллионов копий. Тремя месяцами ранее этот показатель составлял 155 миллионов копий.

В общей сложности франшиза Grand Theft Auto к концу отчётного периода разошлась 370-миллионным тиражом. Что примечательно, так это то, что руководство Take-Two считает запуск сборника Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition превзошедшим ожидания компании. Что у неё за ожидания такие были, что абсолютнейший провал по всем фронтам превзошёл их, непонятно. Напомним, сборник ремастеров был смешан журналистами и игроками с грязью за отвратительную оптимизацию и многочисленные недоработки. Смешан так сильно, что Rockstar даже пришлось извиняться и спешно задабривать геймеров, даря им бесплатно оригинальные версии 3D-трилогии GTA.

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Red Dead Redemption также демонстрирует долгосрочный успех: 43 миллиона копий у Red Dead Redemption 2 и 65 миллионов — у франшизы вообще. У Borderlands 74 миллиона копий, у BioShock — 39 миллионов, у NBA 2K — 74 миллиона.

#rockstar games #grand theft auto v #take-two interactive
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