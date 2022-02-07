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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
«Онлайн» Halo Infinite в Steam за неполные три месяца сократился примерно в десять раз
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Первые две редакционные новости в сегодняшней ленте нашего сайта — две противоположности друг другу. Одна рапортует об успехах игры, другая — о её скором, но вполне ожидаемом угасании. Как вы уже прекрасно поняли из заголовка, не особо радостное известие касается Halo Infinite, релиз мультиплеерного компонента которой состоялся в середине ноября, а одиночного — в начале декабря.

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Итак, если «пиковый» показатель «онлайна» Halo Infinite, зафиксированный в середине ноября, составлял более 272,5 тысяч игроков, то на сегодняшний день от него осталась только десятая часть: пиковый показатель за сутки составил без малого 26,5 тысяч человек, тогда как на момент публикации данной заметки в игре присутствовали всего 7 449 пользователей.

Безусловно, о смерти игры говорить пока рано, однако тенденция не обнадёживающая: график стремится к нулю, причём со скоростью в 10—15 тысяч пользователей в две недели. Если тенденция сохранится, а предпосылок для обратного мы пока не видим, то уже к апрелю от былого успеха Halo Infinite не останется и следа.

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Возможно, слухи о скором появлении в Halo Infinite режима королевской битвы не такие уж необоснованные: введение «батл рояля» позволило бы на некоторое время повернуть процесс угасания популярности игры вспять.

#xbox game studios #343 industries #halo infinite
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