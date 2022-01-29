Очередной слух на эту тему.

Королевские битвы столь прочно зафиксировались в игровой индустрии, что возникает чувство, будто шутер вне данного режима обречён на провал. Вышедшая в начале зимы Halo Infinite, конечно, установила все мыслимые и не только рекорды, однако её сетевой режим в своей сути банален и мало кому интересен. Разработчики из 343 Industries это осознают, поэтому, возможно, уже вовсю корпят над «батл роялем» для своего проекта.

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По крайней мере, такой информацией располагает издание Windows Central, сообщившее, что 343 Industries поручила коллективу Certain Affinity разработку некоего режима, которым вполне может оказаться королевская битва.

К слову, слухи о том, что в Halo Infinite в каком-то виде будет реализована королевская битва, начали поступать ещё задолго до её релиза: ещё летом датамайнеры раскопали в файлах игры упоминание «батл рояля».

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Как бы то ни было, на текущий момент к данной информации следует относиться со здоровым скептицизмом. По состоянию на эту неделю, в Halo Infinite уже сыграли свыше двадцати миллионов человек.