Заслуженный рекорд. Правда, непонятно, это только на PC или же и на консолях тоже.

На выходных мы уже публиковали новостную заметку о том, что в Path of Exile в Steam зафиксирован рекордный «онлайн», какого даже близко не было за все годы существования этого наиболее успешного из имеющихся ныне «диаблоидов». Steam, конечно, это замечательно, но параллельно Path of Exile также распространяется через собственный клиент, а уж его статистикой владеют только разработчики. Сегодня они, собственно, решили не делать тайны из того, из чего не следует, и объявили о том, что совокупный «онлайн» Path of Exile превысил 270 тысяч пользователей.

реклама

К слову, из текста публикации от студии Grinding Gear Games невозможно понять, идёт речь именно о PC-версии, где дополнение «Осада Атласа» уже доступно, или же и на консолях тоже. До предпочитающих играть на приставках геймеров аддон доберётся в эту среду, 9 февраля.

Over the weekend, we launched Path of Exile: Siege of the Atlas. We're pleased to report that deployment was extremely smooth with no major issues! We also hit a new record for peak concurrent players at 270,260!https://t.co/5Z05EfnZHP pic.twitter.com/IC0RvkUCn6 — Path of Exile (@pathofexile) February 6, 2022

анонсы и реклама Снижена цена RTX 3050 Gigabyte Eagle и заметно 3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Напоминаем, что «Осада Атласа» вносит массу изменений в игровой процесс, в том числе в его основные элементы. Было полностью переработано древо пассивных умений, дан старт новой лиге испытаний, добавлены новые предметы оружия и экипировки, новые противники, «боссы» и многое другое.