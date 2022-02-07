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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы Path of Exile уточнили, что благодаря «Осаде Атласа» пиковый «онлайн» игры превысил 270 тысяч человек
Заслуженный рекорд. Правда, непонятно, это только на PC или же и на консолях тоже.
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На выходных мы уже публиковали новостную заметку о том, что в Path of Exile в Steam зафиксирован рекордный «онлайн», какого даже близко не было за все годы существования этого наиболее успешного из имеющихся ныне «диаблоидов». Steam, конечно, это замечательно, но параллельно Path of Exile также распространяется через собственный клиент, а уж его статистикой владеют только разработчики. Сегодня они, собственно, решили не делать тайны из того, из чего не следует, и объявили о том, что совокупный «онлайн» Path of Exile превысил 270 тысяч пользователей.

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К слову, из текста публикации от студии Grinding Gear Games невозможно понять, идёт речь именно о PC-версии, где дополнение «Осада Атласа» уже доступно, или же и на консолях тоже. До предпочитающих играть на приставках геймеров аддон доберётся в эту среду, 9 февраля.

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Напоминаем, что «Осада Атласа» вносит массу изменений в игровой процесс, в том числе в его основные элементы. Было полностью переработано древо пассивных умений, дан старт новой лиге испытаний, добавлены новые предметы оружия и экипировки, новые противники, «боссы» и многое другое.

#path of exile #grinding gear games
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